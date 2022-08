Milan-Bologna, la macchina del tempo porta al 2011 (Di giovedì 25 agosto 2022) 1° maggio 2011, Milan-Bologna: l'1-0 di San Siro spinge i rossoneri a un punto dallo Scudetto numero 18. Ecco il racconto. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 agosto 2022) 1° maggio: l'1-0 di San Siro spinge i rossoneri a un punto dallo Scudetto numero 18. Ecco il racconto.

diavolesquee : Il Milan ormai e’ una provinciale di mentalità…un Bologna qualsiasi..grazie Elio - ScxttiV3 : @BiboPlayer Lazio Inter x2 + gol Juve Roma gol. Milan Bologna 1+ over 1.5. Monza udinese x2 - MilanNewsit : MN - Zaccardo su Milan-Bologna: 'In A non esistono partite vinte in partenza. Milan dovrà mantenere la sua identità' - SteoFNBR : @BiboPlayer Monza udinese 2 Lazio Inter over 1.5 Cremonese Torino Over 1.5 Juventus Roma 2 Milan Bologna 1 Spezia Sassuolo x2 -