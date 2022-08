Milan, Adli assente all’allenamento per un permesso speciale: il motivo (Di giovedì 25 agosto 2022) Yacine Adli assente all’allenamento del Milan di oggi in vista del match con il Bologna. Svelato il motivo ufficiale Yacine Adli non ha preso parte all’allenamento di oggi in casa Milan. Il giocatore si è assentato dalla seduta odierna in vista del Bologna. Stando a quanto svelato da Sky Sport, il centrocampista è infatti tornato a casa per assistere alla nascita di sua figlia, secondogenita. Farà rientro a Milano nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Yacinedeldi oggi in vista del match con il Bologna. Svelato ilufficiale Yacinenon ha preso partedi oggi in casa. Il giocatore si è assentato dalla seduta odierna in vista del Bologna. Stando a quanto svelato da Sky Sport, il centrocampista è infatti tornato a casa per assistere alla nascita di sua figlia, secondogenita. Farà rientro ao nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

acmilan : Non perdere domani l'occasione di incontrare Yacine Adli al Milan Store Downtown ??? Tutte le info sul Meet&Greet ?? ?? #SempreMilan - Pep204 : La sindrome dal cazzo piccolo di molti milanisti è qualcosa dì patologico… Ieri sera avevano venduto Leao al Chels… - MimmoFdL : RT @PassioneMilan3: Adli a lavoro: studia Pioli per diventare top @ACMilanInside_ #ACMilan #Milan #SempreMilan - MimmoFdL : RT @PassioneMilan3: Adli assente in allenamento. Oggi è volato in Francia per la nascita della secondogenita @ACMilanInside_ #ACMilan #Mil… - origiasmo : Milan 21/22 Champions league qualificazione Maignan 14.4 Adli 8 Ballo 5 Bakayoko 3 Messias 2.6 Florenzi 1 Pellegr… -