Migliaia di cattedre vacanti in Nord Italia: convocazioni da GPS e messa a disposizione. Voglioinsegnare.it (Di giovedì 25 agosto 2022) Anche quest’anno le convocazioni dalle graduatorie, le GPS, non basteranno, e le scuole saranno costrette a convocare i docenti da messa a disposizione, in particolare in Nord Italia. Caccia al prof: in Lombardia devono essere trovati 14 mila supplenti In Piemonte, a poche settimane dall’avvio delle lezioni, mancano all’appello ancora 9.316 docenti con una percentuale L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) Anche quest’anno ledalle graduatorie, le GPS, non basteranno, e le scuole saranno costrette a convocare i docenti da, in particolare in. Caccia al prof: in Lombardia devono essere trovati 14 mila supplenti In Piemonte, a poche settimane dall’avvio delle lezioni, mancano all’appello ancora 9.316 docenti con una percentuale L'articolo .

TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: #Scuola: cattedre in vacanza. A pochi giorni dall'inizio delle lezioni ancora migliaia i posti scoperti in #Lombardia… - TgrRaiLombardia : #Scuola: cattedre in vacanza. A pochi giorni dall'inizio delle lezioni ancora migliaia i posti scoperti in… - AniMatMigrante : @nicolatosti1 @GennaroSenatore @MatteoCa_ @PannaeCoccole @NientePersonale @VisonaNicola > cattedre, per un Paese ch… - stem_ai : RT @johanan57: si ratta di affermazioni #velleitarie e poco #realistiche; nelle discipline #stem ci saranno migliaia di cattedre #scoperte… - johanan57 : si ratta di affermazioni #velleitarie e poco #realistiche; nelle discipline #stem ci saranno migliaia di cattedre… -