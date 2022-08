Michelle Hunziker | rottura con Giovanni? Certe conoscenze | cosa gli scappa di bocca

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) "come nascono finiscono, non c'è un motivo particolare":avrebbe detto queste parole al settimanale Chi a proposito della fine della storia conAngiolini, chirurgo estetico sardo ed ex concorrente del Grande Fratello. I due erano stati paparazzati e beccati insieme più volte nelle settimane scorse. Spesso nelle foto li si vedeva mentre si scambiavano baci e gesti affettuosi. La notizia sulla fine della relazione era stata data qualche giorno fa sempre dalla rivista diretta da Signorini. Sentita da Chi, però, lanon avrebbe voluto fornire ulteriori dettagli sulla questione. Dunque nessuna accusa, nessuna recriminazione e nessun rifermento ai motivi della. Solo la consapevolezza che la storia non ...