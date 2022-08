Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati | arrivano le ' prove'

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 25 agosto 2022) Da diverso tempo si vocifera della fine della relazione fra. Ultimamente, però,emerse delle indiscrezioni che hanno davvero dell’incredibile In rete circolano moltissimi rumors riguardo la rottura fra il medico sardo e la showgirl svizzera. Non molto tempo fa, infatti,è stata paparazzata in Sardegna mentre si scambiava qualche tenera effusione con. Tutti hanno quindi supposto che l’uomo fosse riuscito a conquistare il suo cuore. A quanto pare, invece, le cose non sembra che siano andate così. Dopo pochi giorni,è stato visto prendere un aereo e, nello stesso tempo,pubblicava su Instagram delle fotografie in cui era insieme al ...