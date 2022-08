Michelle Hunziker a Disneyland con le figlie | solo il loro amore è per sempre

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 25 agosto 2022) Chissà se il viaggio dicon leSole e Celeste a Parigi era già previsto o se è stata una decisione degli ultimi giorni. In ogni casoè già arrivata a destinazione dopo pochissime ore di volo e ha reso pazze di gioia le sue bambine. Ledie Tomaso Trussardi non conoscevano la destinazione, la mamma le ha svegliate, ha detto che dovevano prendere l’aereo, un breve viaggio e sarebbero arrivate in una città di sei lettere con una R in mezzo. Dopo qualche indizio alla fine le piccole hanno capito e così anche laè esplosa di felicità, l’emozione di andare aParis. Già ammette che non sa chi si divertirà di più se lei o lema non vede l’ora ...