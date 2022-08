“Mi piacciono i casi umani di Tik Tok, il disagio sfruttato dai diretti interessati”: le parole di Maccio Capatonda (Di giovedì 25 agosto 2022) “Mi piacciono i casi umani di Tik Tok, il disagio sfruttato dai diretti interessati, broadcaster di se stessi. Anche io sono un caso umano: per fare il comico devi essere anomalo, maniacale, instabile, avere un pizzico di autismo. Io ce l’ho”. Maccio Capatonda si racconta a Oggi: “Non mi sono mai fatto fare una diagnosi, ma riconosco in me caratteristiche riconducibili a quelle dei disturbi dello spettro autistico. Sono ossessivo, eccessivamente preciso, compulsivo. Tutte cose funzionali al lavoro che faccio, perché mi rendono diverso. Un caso umano, appunto”. Il comico e doppiatore, vincitore della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori, si sbottona anche su una questione più privata. “Siamo insieme da 6 anni e io sono il suo caso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “Midi Tik Tok, ildai, broadcaster di se stessi. Anche io sono un caso umano: per fare il comico devi essere anomalo, maniacale, instabile, avere un pizzico di autismo. Io ce l’ho”.si racconta a Oggi: “Non mi sono mai fatto fare una diagnosi, ma riconosco in me caratteristiche riconducibili a quelle dei disturbi dello spettro autistico. Sono ossessivo, eccessivamente preciso, compulsivo. Tutte cose funzionali al lavoro che faccio, perché mi rendono diverso. Un caso umano, appunto”. Il comico e doppiatore, vincitore della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori, si sbottona anche su una questione più privata. “Siamo insieme da 6 anni e io sono il suo caso ...

