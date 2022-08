Meteo, maltempo in arrivo nel weekend: estate in caduta libera per i prossimi 15 giorni. Ecco dove (Di giovedì 25 agosto 2022) L 'estate 2022 sembra ormai essere arrivata al capolinea. Sono in arrivo, infatti, una serie di perturbazioni che porteranno alla fine del caldo, seppure più accettabile, di questi giorni. I centri ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022) L '2022 sembra ormai essere arrivata al capolinea. Sono in, infatti, una serie di perturbazioni che porteranno alla fine del caldo, seppure più accettabile, di questi. I centri ...

Agenzia_Ansa : Due morti in Toscana per il maltempo: a Lucca e a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #18agosto, in Lombardia e Veneto. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo temporal… - Agenzia_Ansa : Parchi chiusi a Milano. Danni nel Ferrarese dove una gru è caduta su delle villette a schiera. Tromba d'aria su Bon… - ilmeteoit : #L'ultimo #WEEKEND di #AGOSTO è in pericolo: ora vi diciamo le zone a rischio #MALTEMPO - infoitinterno : METEO - Violento MALTEMPO con NUBIFRAGIO e forti RAFFICHE di VENTO sferzano Palermo -