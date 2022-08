Meteo, la fine dell’estate è vicina? Arriva un “doppio attacco” di maltempo in Italia (Di giovedì 25 agosto 2022) Durante l’ultima settimana ci siamo goduti delle giornate di sole splendente, senza finalmente soffrire a causa del caldo afoso che ha prevalso il mese scorso in tutta la penisola. Le temperature ora di giorno sono più piacevoli e la sera Arriva quel freschino che ci fa respirare. Ma cosa cambierà nei prossimi giorni? Torna il maltempo in diverse zone d’Italia e le temperature non saranno più le stesse. L’estate sta finendo? Meteo, in arrivo il maltempo: ecco dove Nei prossimi giorni dovremo avere a che fare con vere e proprie bombe d’acqua in varie zone della nostra penisola. Come riportano gli esperti, la prima ondata di maltempo colpirà il Sud. Nelle prossime ore sono possibili forti temporali e nubifragi in Sicilia ma anche in Calabria, spingendosi fino alla ... Leggi su tvzap (Di giovedì 25 agosto 2022) Durante l’ultima settimana ci siamo goduti delle giornate di sole splendente, senza finalmente soffrire a causa del caldo afoso che ha prevalso il mese scorso in tutta la penisola. Le temperature ora di giorno sono più piacevoli e la seraquel freschino che ci fa respirare. Ma cosa cambierà nei prossimi giorni? Torna ilin diverse zone d’e le temperature non saranno più le stesse. L’estate stando?, in arrivo il: ecco dove Nei prossimi giorni dovremo avere a che fare con vere e proprie bombe d’acqua in varie zone della nostra penisola. Come riportano gli esperti, la prima ondata dicolpirà il Sud. Nelle prossime ore sono possibili forti temporali e nubifragi in Sicilia ma anche in Calabria, spingendosi fino alla ...

