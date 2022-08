Meret niente rinnovo: prepara lo ‘sgarbo’ al Napoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Alex Meret è pronto a dire addio al Napoli ma solo a parametro zero e dopo mesi vissuti in panchina come terzo portiere. È questo lo scenario delineato da Corriere dello Sport che mette in evidenza una possibilità che si fa ancora più concreto con l’imminente arrivo di Keylor Navas al Napoli. Il contratto di Meret scade nel 2023 ed il rinnovo oramai sembra una possibilità remota, anche perché Navas è pronto a firmare un biennale. Meret addio a parametro zero Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sul futuro del portiere italiano che potrebbe essere ancora titolare in Fiorentina-Napoli. “Alla chiusura del mercato, nel frattempo, manca ancora una settimana: sette giorni, dicevamo, mica tantissimi ma decisamente sufficienti per suggellare due operazioni ritenute ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 25 agosto 2022) Alexè pronto a dire addio alma solo a parametro zero e dopo mesi vissuti in panchina come terzo portiere. È questo lo scenario delineato da Corriere dello Sport che mette in evidenza una possibilità che si fa ancora più concreto con l’imminente arrivo di Keylor Navas al. Il contratto discade nel 2023 ed iloramai sembra una possibilità remota, anche perché Navas è pronto a firmare un biennale.addio a parametro zero Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sul futuro del portiere italiano che potrebbe essere ancora titolare in Fiorentina-. “Alla chiusura del mercato, nel frattempo, manca ancora una settimana: sette giorni, dicevamo, mica tantissimi ma decisamente sufficienti per suggellare due operazioni ritenute ...

