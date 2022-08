Mercedes-AMG - Le W13 E Performance a Spa con una livrea celebrativa (Di giovedì 25 agosto 2022) Le celebrazioni per i 55 anni della AMG proseguono anche in Formula 1: Lewis Hamilton e George Russell avranno infatti a disposizione, in occasione del Gran Premio del Belgio, una livrea celebrativa per le loro W13 E Performance. La Red Pig del 1971. La Mercedes ha diffuso la ricostruzione grafica di una nuova livrea: in onore della prima AMG da competizione della storia, la 300 SEL 6.8 soprannominata "red pig", la monoposto Hamilton appare decorata di rosso nella parte anteriore e fino all'altezza dell'abitacolo. Il cerchio anteriore riprende inoltre il disegno dei cerchi a cinque razze della berlina, con una grafica applicata alla cover aerodinamica che completa, così, l'effetto vintage. La scelta di citare la 300 SEL non è casuale: la vettura, infatti, partecipò alla 24 ore di Spa nel 1971 e giunse ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 agosto 2022) Le celebrazioni per i 55 anni della AMG proseguono anche in Formula 1: Lewis Hamilton e George Russell avranno infatti a disposizione, in occasione del Gran Premio del Belgio, unaper le loro W13 E. La Red Pig del 1971. Laha diffuso la ricostruzione grafica di una nuova: in onore della prima AMG da competizione della storia, la 300 SEL 6.8 soprannominata "red pig", la monoposto Hamilton appare decorata di rosso nella parte anteriore e fino all'altezza dell'abitacolo. Il cerchio anteriore riprende inoltre il disegno dei cerchi a cinque razze della berlina, con una grafica applicata alla cover aerodinamica che completa, così, l'effetto vintage. La scelta di citare la 300 SEL non è casuale: la vettura, infatti, partecipò alla 24 ore di Spa nel 1971 e giunse ...

