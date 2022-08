Mercedes: al via in Alabama produzione nuovo suv Eqs (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - Al via nello stabilimento di Tuscaloosa, in Alabama, la produzione del nuovo Suv EQS, il primo modello Mercedes 100% elettrico costruito negli Stati Uniti e che sarà distribuito a livello globale. Ad alimentare il Suv un sistema di batterie ad alta efficienza che sarà fornito dalla fabbrica Mercedes-Benz recentemente aperta nella contea di Bibb, sempre in Alabama. Due impianti, si sottolinea, costruiti intorno al concetto di sostenibilità e produzione a emissioni zero. Il lancio dell'Eqs è un passo nel processo che porterà Mercedes-Benz Cars quest'anno a produrre otto veicoli completamente elettrici in sette siti in tre continenti. Lo stabilimento Mercedes-Benz di Tuscaloosa dal 1997 è il sito dove sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - Al via nello stabilimento di Tuscaloosa, in, ladelSuv EQS, il primo modello100% elettrico costruito negli Stati Uniti e che sarà distribuito a livello globale. Ad alimentare il Suv un sistema di batterie ad alta efficienza che sarà fornito dalla fabbrica-Benz recentemente aperta nella contea di Bibb, sempre in. Due impianti, si sottolinea, costruiti intorno al concetto di sostenibilità ea emissioni zero. Il lancio dell'Eqs è un passo nel processo che porterà-Benz Cars quest'anno a produrre otto veicoli completamente elettrici in sette siti in tre continenti. Lo stabilimento-Benz di Tuscaloosa dal 1997 è il sito dove sono ...

Adriano511634 : RT @Alberto63Al: Mercedes Sosa - Todo cambia - Tutto cambia - live - Alberto63Al : Mercedes Sosa - Todo cambia - Tutto cambia - live - linkmotorsepoca : MERCEDES-BENZ Other SLC 280 unico proprietario ben conservata - € 25000 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO LINK M… - mercedes_dal : @salvatorebrizzi È la creazione del mondo 8/ 10 Adamo ed Eva sono stati cacciati via perché Adamo aveva scoperto la… - GMandorlini : @MarcoFabris13 @MicheleMassa20 Secondo me non è bruciare Mick ma tenerselo,perché nel 2024 per me va via anche Hami… -