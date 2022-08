MERCATO MILAN TOP NEWS – Rafael Leao, niente clausola: le ultime (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono diverse le notizie di oggi sul MILAN, dal MERCATO a tanto altro ancora. Le top NEWS di oggi, 25 agosto 2022, nelle schede. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono diverse le notizie di oggi sul, dala tanto altro ancora. Le topdi oggi, 25 agosto 2022, nelle schede.

MarcoBovicelli : #Milan, si pensa a #Chalobah del #Chelsea: derby di mercato per il difensore seguito anche dall’#Inter #skysport - MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, stretta per #Onana del #Bordeaux Domani gli agenti in Francia per provare a chiudere #SkySport #SkyCalciomercato - lussu_rioso : RT @Emiliangiolo: Se vendiamo Leao nell'ultima settimana di mercato c'è da andare coi forconi sotto casa Milan: noi siamo l'AC Milan 7 volt… - franco_misci : RT @eltecatito_: ??Siamo pronti? Allacciatevi le cinture!!! Sta per decollare il mercato del #Milan ???????? -