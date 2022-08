Mercato Milan – Onana, ballano due milioni: la nuova offerta rossonera (Di giovedì 25 agosto 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. Rilancio rossonero per Jean Onana: il Bordeaux chiede un ultimo sforzo. ballano 2 milioni di euro Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 agosto 2022) Le ultime suldel. Rilancio rossonero per Jean: il Bordeaux chiede un ultimo sforzo.di euro

MarcoBovicelli : #Milan, si pensa a #Chalobah del #Chelsea: derby di mercato per il difensore seguito anche dall’#Inter #skysport - MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, stretta per #Onana del #Bordeaux Domani gli agenti in Francia per provare a chiudere #SkySport #SkyCalciomercato - AlessioLotito90 : Per il Nostro Mercato Rossonero #Onana è sempre più vicino al #Milan e Ripeto giu le Mani Da #Leao Chelsea avvertito - infoitsport : Mercato Milan – Chelsea, pazza idea Leao: pronta offerta da 120 milioni -