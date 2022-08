Mercato Milan – Leao-Chelsea, la clausola da 150 milioni non è valida / PM News (Di giovedì 25 agosto 2022) Le ultime di Mercato sul Milan. La clausola da 150 milioni di euro presente sul contratto di Rafael Leao non è attualmente valida Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 agosto 2022) Le ultime disul. Lada 150di euro presente sul contratto di Rafaelnon è attualmente

MarcoBovicelli : #Milan, si pensa a #Chalobah del #Chelsea: derby di mercato per il difensore seguito anche dall’#Inter #skysport - MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, stretta per #Onana del #Bordeaux Domani gli agenti in Francia per provare a chiudere #SkySport #SkyCalciomercato - CarefreeEdition : RT @86_longo: Piccola correzione: la clausola non è attiva nell’ultima settimana di mercato. Milan non è intenzionato ad ascoltare offerte… - Giacomobacci2 : RT @sportmediaset: Chelsea, 120 milioni per Leao | In difesa riecco Thiaw #Milan #Leao #Thiaw -