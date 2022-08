Mercato Juventus – Milik oggi a Torino: le cifre dell’accordo con il Marsiglia (Di giovedì 25 agosto 2022) Arriva un altro colpo di calcioMercato per la Juventus. Tutto fatto per Arkadiusz Milik, atteso a Torino già oggi: cifre e dettagli Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 agosto 2022) Arriva un altro colpo di calcioper la. Tutto fatto per Arkadiusz, atteso agiàe dettagli

romeoagresti : #Juventus al lavoro per chiudere anche l’operazione #Paredes con il PSG. Previsti nuovi contatti in giornata con il… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Juventus, trovato l'accordo per #Milik del Marsiglia: il giocatore è già in viaggio verso Tori… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, PASSI AVANTI IMPORTANTI PER LEANDRO PAREDES. SI LAVORA COL PSG PER UN PRESTITO CON DIRI… - niklucarelli : Ad ora, quinti/sesti…..bel mercato, davvero ?????? #Juventus - mvrchisio : RT @romeoagresti: #Juventus al lavoro per chiudere anche l’operazione #Paredes con il PSG. Previsti nuovi contatti in giornata con il club… -