Men: il terzo film di Alex Garland (Di giovedì 25 agosto 2022) Men è la terza pellicola di Alex Garland, il regista di quel capolavoro che è Ex Machina e dell’interessantissimo Annientamento. Si è dimostrato un promettente regista, con due ottimi lavori ai suoi esordi. Quindi cosa ha tirato fuori dal cilindro questa volta? La risposta non è facile da trovare. Men è uno di quei film che divide il pubblico e critica. Da un lato i fanatici, coloro che lo esaltano, in tutto per la sua particolarità disturbante. Dall’altra i detrattori, coloro che lo massacrano, in quanto film criptico, disgustoso e provocatorio. Ma dove sta la verità? Questa non esiste, in quanto la valutazione di un film del genere è più che mai soggettiva. Si può dire però all’unanimità che è un film che lascia il segno. Nel bene o nel male. Men: un film ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) Men è la terza pellicola di, il regista di quel capolavoro che è Ex Machina e dell’interessantissimo Annientamento. Si è dimostrato un promettente regista, con due ottimi lavori ai suoi esordi. Quindi cosa ha tirato fuori dal cilindro questa volta? La risposta non è facile da trovare. Men è uno di queiche divide il pubblico e critica. Da un lato i fanatici, coloro che lo esaltano, in tutto per la sua particolarità disturbante. Dall’altra i detrattori, coloro che lo massacrano, in quantocriptico, disgustoso e provocatorio. Ma dove sta la verità? Questa non esiste, in quanto la valutazione di undel genere è più che mai soggettiva. Si può dire però all’unanimità che è unche lascia il segno. Nel bene o nel male. Men: un...

drvnkonIove : andata a correre con mia sorella e ovviamente doveva esserci il tipo intelligente che rallenta col finestrino abbas… - GiordanoCaputo : Secondo me è bellissimo (suggestivo, angosciante, intrigante) fino al terzo atto. Poi alcune scelte gli fanno perde… - prongstairs : @padsxprongs il terzo della trilogia di all for the game, il titolo è the king’s men - CapraGianfranc2 : @VIGELLI @FedePizzarotti Io da Calenda.... Sono convinto che non è l'uomo giusto per il terzo polo e men che meno d… - men_stfu : alla fine ho preso il terzo -