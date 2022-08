Meloni: "Vogliamo difendere l'interesse nazionale senza distruggere l'Ue" (Di giovedì 25 agosto 2022) "Vogliamo un diverso atteggiamento italiano sulla scena internazionale, ad esempio nei confronti della Commissione Europea. Questo non significa che Vogliamo distruggere l'Europa, che Vogliamo lasciare l'Europa, che Vogliamo fare cose... Leggi su europa.today (Di giovedì 25 agosto 2022) "un diverso atteggiamento italiano sulla scena inter, ad esempio nei confronti della Commissione Europea. Questo non significa chel'Europa, chelasciare l'Europa, chefare cose...

