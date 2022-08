Meloni: “La sinistra si impegna solo ed esclusivamente nel dipingerci come mostri” (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA – “La sinistra sta costruendo una delle peggiori campagne elettorali di sempre, evitando i programmi e impegnandosi solo ed esclusivamente nel dipingerci come mostri. E si sa, quando fai di tutto per provare a creare il mostro, poi qualcuno ti crede e il clima inizia a diventare questo. Vediamo se la sinistra – che accusa noi di “seminare odio” – prenderà le distanze dalle continue minacce (di cui ho riportato solo qualche commento degli ultimi giorni) generate dalla loro campagna di demonizzazione contro di noi. A rispondere a tutto questo livore e alle mistificazioni saranno gli italiani il prossimo 25 settembre”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA – “Lasta costruendo una delle peggiori campagne elettorali di sempre, evitando i programmi endosiednel. E si sa, quando fai di tutto per provare a creare il mostro, poi qualcuno ti crede e il clima inizia a diventare questo. Vediamo se la– che accusa noi di “seminare odio” – prenderà le distanze dalle continue minacce (di cui ho riportatoqualche commento degli ultimi giorni) generate dalla loro campagna di demonizzazione contro di noi. A rispondere a tutto questo livore e alle mistificazioni saranno gli italiani il prossimo 25 settembre”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

