Meloni, difesa interesse nazionale ma senza distruggere Ue (Di giovedì 25 agosto 2022) "Vogliamo un diverso atteggiamento italiano sulla scena internazionale, ad esempio nei confronti della Commissione Europea. Questo non significa che vogliamo distruggere l'Europa, che vogliamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) "Vogliamo un diverso atteggiamento italiano sulla scena inter, ad esempio nei confronti della Commissione Europea. Questo non significa che vogliamol'Europa, che vogliamo ...

maurizio_crippa : RT @lucianocapone: No alla vendita di ITA, nazionalizzazione di TIM e difesa dei taxi. La Meloni si professa Tory, ma il suo programma tutt… - TwitPaola2 : RT @lucianocapone: No alla vendita di ITA, nazionalizzazione di TIM e difesa dei taxi. La Meloni si professa Tory, ma il suo programma tutt… - IlMagodiIos : RT @lucianocapone: No alla vendita di ITA, nazionalizzazione di TIM e difesa dei taxi. La Meloni si professa Tory, ma il suo programma tutt… - marketingpmi : RT @lucianocapone: No alla vendita di ITA, nazionalizzazione di TIM e difesa dei taxi. La Meloni si professa Tory, ma il suo programma tutt… - GiaSilvestrini : RT @lucianocapone: No alla vendita di ITA, nazionalizzazione di TIM e difesa dei taxi. La Meloni si professa Tory, ma il suo programma tutt… -