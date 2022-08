Meloni: «Ammortizzatori sociali universali per tutti, dipendenti e autonomi» (video) (Di giovedì 25 agosto 2022) «Non è normale che esistano ancora in Italia Ammortizzatori sociali differenti tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Fratelli d’Italia si batte da sempre per l’introduzione di Ammortizzatori universali, cioè che siano uguali per tutti». Lo dice Giorgia Meloni in un video su Fb dal titolo Pronti a proteggere gli autonomi. Meloni: «Introduzione di uno strumento delle partite Iva» «Come abbiamo già fatto – spiega la leader di FdI – in piena pandemia, ad esempio, proponendo sin da subito l’introduzione di uno strumento di tutela delle partite Iva che fosse basato sulle stesse regole della cassa integrazione. È una proposta che grazie a Fratelli d’Italia ha portato poi all’istituzione ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 agosto 2022) «Non è normale che esistano ancora in Italiadifferenti tra lavoratorie lavoratori. Fratelli d’Italia si batte da sempre per l’introduzione di, cioè che siano uguali per». Lo dice Giorgiain unsu Fb dal titolo Pronti a proteggere gli: «Introduzione di uno strumento delle partite Iva» «Come abbiamo già fatto – spiega la leader di FdI – in piena pandemia, ad esempio, proponendo sin da subito l’introduzione di uno strumento di tutela delle partite Iva che fosse basato sulle stesse regole della cassa integrazione. È una proposta che grazie a Fratelli d’Italia ha portato poi all’istituzione ...

