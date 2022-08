Mastella dà il suo numero | satira scatenata sui social | “Onorevole | chi mettiamo al fantacalcio?”

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io rendo pubblico il miodi telefono, gli altri leader nazionali no. I cittadini campani possono chiamarmi, a Berlusconi o a Salvini no. Quelli si fottono i voti e si dimenticano del territorio”. Così ieri Clementea Napoli nel corso della presentazione delle liste di Noi di Centro alle politiche del 25 settembre. Non una novità all’ombra della Dormiente: il suodi telefonol’ha comunicato ai beneventani già diversi anni fa. E cosi sua moglie Sandra Lonardo. Lontano da Caianello, però, le dichiarazioni dihanno avuto una certa eco. C’è chi ha polemizzato, come il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e chi l’ha presa sul ridere. E’ il caso, quest’ultimo, de ‘La Ragione di Stato’, pagina di ...

ha dato ilnumero di cellulare . 'Per me non è un inedito. Io questo numero l'ho dato sempre a tutti i miei concittadini. E' un tipo di relazione che io ho già con la mia città e con la ...Per dimostrare questa vicinanza e spiegare meglio cosa intendesse,ha reso pubblico ilnumero di telefono personale, invitando le persone a chiamarlo per domande che abbiano a che fare ...Per dimostrare di essere vicino ai cittadini, durante la presentazione della sua lista “Noi di Centro Europeisti” ...«Farò una cosa che non fa nessuno: io rispondo direttamente ai cittadini a questo numero 3355930411, chiunque può chiamarmi e rispondo per esigenze di naturale elettorale o per programmi elettorali. N ...