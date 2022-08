Maria Bakalova torna in Bulgaria per girare il film Triumph (Di giovedì 25 agosto 2022) L'attrice Maria Bakalova, dopo il successo di Borat 2, tornerà in Bulgaria per interpretare e produrre il film Triumph. Maria Bakalova tornerà in Bulgaria per realizzare, in veste di protagonista e produttrice, un nuovo film intitolato Triumph. Il progetto sarà diretto da Kristina Grozeva e Petar Valchanov, che hanno collaborato con l'attrice in occasione di The Father. Accanto a Maria Bakalova, sul set, sarà impegnato anche Julian Kostov, tra i protagonisti della serie Tenebre e ossa. Triumph viene descritto come una commedia a sfumature dark che avrà tra i suoi protagonisti anche Julian Vergov e Margita Gosheva. La fonte di ispirazione del lungometraggio sono gli anni ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022) L'attrice, dopo il successo di Borat 2, tornerà inper interpretare e produrre iltornerà inper realizzare, in veste di protagonista e produttrice, un nuovointitolato. Il progetto sarà diretto da Kristina Grozeva e Petar Valchanov, che hanno collaborato con l'attrice in occasione di The Father. Accanto a, sul set, sarà impegnato anche Julian Kostov, tra i protagonisti della serie Tenebre e ossa.viene descritto come una commedia a sfumature dark che avrà tra i suoi protagonisti anche Julian Vergov e Margita Gosheva. La fonte di ispirazione del lungometraggio sono gli anni ...

