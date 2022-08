Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli presentano Cartacanta – Il Quiz Tante domande su politica | attualità e spettacolo

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il classico meccanismo di un gioco a premi, due famosi giornalisti –– che vogliono far divertire e si vogliono divertire nell’insolito ruolo di presentatori di unsugli aspetti più incredibili di, storia, cinema, sport,e informazione. E due concorrenti che si sfidano per il solo gusto di giocare. Ogni puntata di– Ilsi comporrà di due fasi distinte del gioco e il concorrente che avrà accumulato più punti nella prima fase, si aggiudicherà il titolo di campione affrontando da solo il gioco finale in un faccia a faccia con. Le ...

fattoquotidiano : ?? ???????????????? ?????????? ?????????? ???????????? ???????? - Il nuovo spettacolo di @marcotravaglio Biglietti ?? - marcotravaglio : Un quiz d'eccezione, il primo sull'attualità e l'informazione italiana ??? Su #NOVE ogni venerdì alle 22:45 ?? A cond… - fattoquotidiano : ?? ???????????????? ?????????? ?????????? ???????????? ???????? - Il nuovo spettacolo di @marcotravaglio Biglietti ?? - ilfattovideo : Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli presentano Cartacanta – Il Quiz. Tante domande su politica, attualità e spett… - CheGuevaraRoma : RT @Moonlightshad1: 'Per i claqueur riminesi, vale il detto di Flaiano sui giornalisti italiani: 'Se i culi dei potenti fossero di carta ve… -

Il Fatto Quotidiano

Se si può dare un voto allo schifo, questa volta sul podio più alto nel festival delle manette non c'è il Fatto dima Stefano Feltri con il suo Domani. È una gara a tre, con il ...Nel testo, la conduttrice Mediaset parla di Silvio Berlusconi , certo in toni molto diversi da quelli utilizzati quando lei scrive per il Fatto Quotidiano di: "Lui è stato il re ... Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli presentano Cartacanta – Il Quiz Il miracolo di Mario Draghi non è naturalmente quello attribuitogli dal simpatico Stefano Rolli sul Secolo XIX facendolo camminare con un accenno di aureola sulle acque di Rimini, prima o dopo avere p ...Draghi alla Conferenza per la Crimea nel 31.mo anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina, e sesto mese della guerra scatenata contro di essa dalla Russia.