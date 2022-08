Marco Togni | da Urgnano alla Thailandia in bici | “Inseguo il mio sogno”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 agosto 2022) Bergamo.ha 26 anni, vive ae fino a pochi giorni fa lavorava come autista e magazziniere a Seriate. Si è licenziato per inseguire il suo: viaggiare, esplorare, conoscere. L’11 settembre partirà per un viaggio che lo porterà a percorrere circa 15mila chilometri, fino in“perché è il mio, ma chissà, forse andrò anche oltre”. Fissata la data di partenza, ma non di arrivo. Saranno soltanto lui e Gianna, la suacletta da cicloturismo: “È la mia prima, l’ho comprata a inizio anno, quando ho deciso di partire. Non sono mai stato un ciclista ma ho sempre fatto sport: calcio, passeggiate in montagna, corse. Lacletta è il mezzo perfetto per questo viaggio: permette di non perdere troppo tempo ma anche di ...