SportPesa_IT : Edison Cavani è un nuovo giocatore del Valencia di Gattuso. L'uruguaiano dopo l'esperienza al Manchester United app… - ManUtdMEN : United 'end interest' in Atletico's Alvaro Morata - RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - sportli26181512 : Manchester United, un altro colpo dal Real Madrid nel mirino: Antony e Depay, ma non solo. Il mercato delle spese p… - sportli26181512 : Manchester United, un altro colpo dal Real Madrid nel mirino: Antony e Depay, ma non solo. Il mercato delle spese p… -

Corriere dello Sport

Di nuovo insieme come ai tempi del Real Madrid. In casac'è stata una reunion a tutti gli effetti tra ex compagni. Non solo Casemiro, col passaggio in Red Devils , potrà riabbracciare Cristiano Ronaldo, ma anche l'ex difensore Blancos , ...Messo sul mercato dal Barcellona per sistemare i propri conti, il centrocampista olandese è un vecchio pallino di Chelsea e, ma il Liverpool sarebbe passato all'azione formalizzando ... "Manchester United, Ziyech si allontana: spunta l'idea Depay" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Annuncio sorprendente in casa Manchester United che complica ulteriormente i piani del club inglese sul mercato ...