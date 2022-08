Manchester United, offerti 30 milioni al Real per Marco Asensio (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo Casemiro il Manchester United prova un altro colpo in casa Real Madrid: offerti 30 milioni per Marco Asensio Il Manchester United continua a guardare in casa Real Madrid per rinforzare la rosa. Dopo Casemiro, infatti, arriva anche l’offerta per Marco Asensio. L’attaccante spagnolo piace ai Red Devils e, secondo quanto riportato dalla piattaforma B/R Football, avrebbero fatto un’offerta per 30 milioni alle Merengues. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo Casemiro ilprova un altro colpo in casaMadrid:30perIlcontinua a guardare in casaMadrid per rinforzare la rosa. Dopo Casemiro, infatti, arriva anche l’offerta per. L’attaccante spagnolo piace ai Red Devils e, secondo quanto riportato dalla piattaforma B/R Football, avrebbero fatto un’offerta per 30alle Merengues. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SportPesa_IT : Edison Cavani è un nuovo giocatore del Valencia di Gattuso. L'uruguaiano dopo l'esperienza al Manchester United app… - RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - gustavohofman : Casemiro com o uniforme do Manchester United. - Macoliim : marco ansensio no Manchester United ?????????? - Crlebg7 : Casemiro x Manchester United -