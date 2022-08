Macron, il cambiamento climatico e l’Italia che guarda altrove (Di giovedì 25 agosto 2022) In un discorso ai suoi ministri eccezionalmente trasmesso in televisione il presidente francese Macron ha invitato il governo e la nazione all’“unità” davanti alla “grande trasformazione” marcata dalla fine “dell’abbondanza”, delle “evidenze” delle nostre abitudini e della “leggerezza”. Decisioni forti aspettano il governo. Soprattutto, Macron dice chiaro che il momento che viviamo non è marcato solo da “crisi gravi” e urgenti. Questo sarebbe normale gestione dei compiti del governo. Quello che viviamo è diverso ed entra “nell’ordine dei grandi sconvolgimenti”. La parola che usa è bouleversement. La guerra come fatto puntuale, e il cambiamento climatico come elemento strutturale, ne sono i motori. In Italia viviamo una dissonanza cognitiva. Mentre alcuni perdono ancora tempo a gracchiare sulle cause, la campagna ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 agosto 2022) In un discorso ai suoi ministri eccezionalmente trasmesso in televisione il presidente franceseha invitato il governo e la nazione all’“unità” davanti alla “grande trasformazione” marcata dalla fine “dell’abbondanza”, delle “evidenze” delle nostre abitudini e della “leggerezza”. Decisioni forti aspettano il governo. Soprattutto,dice chiaro che il momento che viviamo non è marcato solo da “crisi gravi” e urgenti. Questo sarebbe normale gestione dei compiti del governo. Quello che viviamo è diverso ed entra “nell’ordine dei grandi sconvolgimenti”. La parola che usa è bouleversement. La guerra come fatto puntuale, e ilcome elemento strutturale, ne sono i motori. In Italia viviamo una dissonanza cognitiva. Mentre alcuni perdono ancora tempo a gracchiare sulle cause, la campagna ...

