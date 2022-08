**M5S: commercialista Grillo si candida al Senato, 'flat tax vergogna, Di Maio&Co traditori'** (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - Anche l'uomo dei conti di Beppe Grillo scende in campo per le prossime elezioni politiche. Enrico Maria Nadasi, commercialista genovese e amico del garante del Movimento 5 Stelle, è in corsa per un seggio al Senato ne collegio Liguria - 01. "Ma non è stato Beppe a chiedermi di candidarmi", ci tiene a precisare all'Adnkronos il professionista classe 1967, a chi gli chiede se dietro la sua decisione ci sia stata una moral suasion del fondatore del M5S. "Il Movimento - sottolinea Nadasi - lo vivo al di là di Grillo. E' stata una 'chiamata alle armi' alla quale ho risposto positivamente, con convinzione". I tempi del 33% ottenuto alle politiche del 2018 però sono lontani: "Per il M5S si tratta di un momento particolare, delicato: un conto è presentarsi quando si in tasca la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - Anche l'uomo dei conti di Beppescende in campo per le prossime elezioni politiche. Enrico Maria Nadasi,genovese e amico del garante del Movimento 5 Stelle, è in corsa per un seggio alne collegio Liguria - 01. "Ma non è stato Beppe a chiedermi dirmi", ci tiene a precisare all'Adnkronos il professionista classe 1967, a chi gli chiede se dietro la sua decisione ci sia stata una moral suasion del fondatore del M5S. "Il Movimento - sottolinea Nadasi - lo vivo al di là di. E' stata una 'chiamata alle armi' alla quale ho risposto positivamente, con convinzione". I tempi del 33% ottenuto alle politiche del 2018 però sono lontani: "Per il M5S si tratta di un momento particolare, delicato: un conto è presentarsi quando si in tasca la ...

