L'unico scandalo su Sanna Marin è che non accettiamo più che chi governa si diverta (Di giovedì 25 agosto 2022) Di là dalla stucchevole e ottusa contrapposizione destra/sinistra – per cui le feste dei leader politici progressisti scandalizzano i conservatori e le feste dei leader politici conservatori scandalizzano i progressisti – il tanto abbaiare attorno al tempo libero di Sanna Marin è spia anche del compimento di un’evoluzione storica. Non accettiamo più che chi ci governa si diverta. Per buona parte della storia occidentale le feste e un certo sfarzo erano parte integrante del potere politico, al punto che spesso i regnanti che se ne astenevano passavano alla storia con appellativi atti a rimarcare la circostanza: che so, il Frugale, il Santo, il Noioso, il Guastafeste… L’idea sottesa era che un governante che si divertiva fosse segno di buona salute della nazione, e che il suo piacere, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 25 agosto 2022) Di là dalla stucchevole e ottusa contrapposizione destra/sinistra – per cui le feste dei leader politici progressisti scandalizzano i conservatori e le feste dei leader politici conservatori scandalizzano i progressisti – il tanto abbaiare attorno al tempo libero diè spia anche del compimento di un’evoluzione storica. Nonpiù che chi cisi. Per buona parte della storia occidentale le feste e un certo sfarzo erano parte integrante del potere politico, al punto che spesso i regnanti che se ne astenevano passavano alla storia con appellativi atti a rimarcare la circostanza: che so, il Frugale, il Santo, il Noioso, il Guastafeste… L’idea sottesa era che unnte che si divertiva fosse segno di buona salute della nazione, e che il suo piacere, ...

