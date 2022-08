Luciano Pavarotti celebrato nella Walk Of Fame di Los Angeles, la figlia Cristina: “Provo un senso di vertigine” (Di giovedì 25 agosto 2022) A quindici anni dalla sua scomparsa (era il 6 settembre 2007), l’America ha deciso di rendere omaggio al grande tenore Luciano Pavarotti posando la sua stella sulla celebre, Walk Of Fame. Durante la cerimonia era presente la figlia Cristina Pavarotti, anche a nome delle altre eredi Lorenza, Giuliana (tutte e tre nate nate dal primo matrimonio con Adua Veroni) e Alice Pavarotti, avuta dalla seconda moglie Nicoletta Mantovani. “È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui. – ha detto Cristina – Se penso a lui, al valore e alla quantità delle cose che ha realizzato, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute, Provo ancora oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) A quindici anni dalla sua scomparsa (era il 6 settembre 2007), l’America ha deciso di rendere omaggio al grande tenoreposando la sua stella sulla celebre,Of. Durante la cerimonia era presente la, anche a nome delle altre eredi Lorenza, Giuliana (tutte e tre nate nate dal primo matrimonio con Adua Veroni) e Alice, avuta dalla seconda moglie Nicoletta Mantovani. “È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui. – ha detto– Se penso a lui, al valore e alla quantità delle cose che ha realizzato, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute,ancora oggi ...

RaiNews : Un riconoscimento prestigioso alla memoria del tenore scomparso nel 2007, all'età di 71 anni. E' stato assegnato da… - Corriere : Luciano Pavarotti, inaugurata la stella sulla Walk of Fame a Hollywood - lawebstar_it : #Pavarotti è una stella che ora brilla anche sulla #WalkoFame di Hollywood: 'Di mio padre sono stata una fan' - zazoomblog : La stella di Luciano Pavarotti nella Walk Of Fame di Hollywood le parole della figlia Cristina - #stella #Luciano… - Affaritaliani : Una stella postuma sulla Walk of fame per Luciano Pavarotti -