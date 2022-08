L’omaggio dei fan ucraini ai Maneskin: “Grazie per il vostro sostegno, non dimenticheremo mai”. E Damiano ricambia (Di giovedì 25 agosto 2022) Mentre erano in Giappone per i concerti a Tokyo e Osaka, i Maneskin sono stati raggiunti da un commovente omaggio dei loro fan ucraini, che li hanno ringraziati pubblicando per la band composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan un video contenente immagini e parole con allegato l’hashtag #UkraineLovesYou. Un “Grazie” dovuto soprattutto al supporto che i Maneskin hanno sempre dato a Kiev, con Damiano e gli altri che spesso e volentieri si sono esposti senza paura durante i live a favore della causa ucraina e contro l’invasione russa. Basti pensare al famoso “Fuck Putin” urlato dal palco da Damiano in più occasioni. La clip dei ringraziamento ai Maneskin dai fan ucraini: “Vi ricorderemo sempre e vi ringraziamo per il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Mentre erano in Giappone per i concerti a Tokyo e Osaka, isono stati raggiunti da un commovente omaggio dei loro fan, che li hanno ringraziati pubblicando per la band composta da, Victoria, Thomas ed Ethan un video contenente immagini e parole con allegato l’hashtag #UkraineLovesYou. Un “” dovuto soprattutto al supporto che ihanno sempre dato a Kiev, cone gli altri che spesso e volentieri si sono esposti senza paura durante i live a favore della causa ucraina e contro l’invasione russa. Basti pensare al famoso “Fuck Putin” urlato dal palco dain più occasioni. La clip dei ringraziamento aidai fan: “Vi ricorderemo sempre e vi ringraziamo per il ...

neXtquotidiano : Non lo dimenticheremo L'omaggio dei #fanucraini ai #Maneskin: "Grazie per il vostro sostegno, non dimenticheremo…