L’Olimpia Volley ufficializza un altro colpo | c’è la firma di Picariello

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Martinasarà una nuova giocatrice delSan Salvatore Telesino. Giovanissima, classe 2003 ha svolto tutta la trafila nel Cesinali, Under 16, under 18, Prima Divisione e Serie D. Questa per lei sarà la prima volta di un campionato nazionale. “Sono molto grata e felice di quest’opportunità in una categoria così alta. È un’esperienza nuova ed importante – ha detto Martina– che mi farà sicuramente crescere a livello sportivo e umano, migliorando le mie capacità. Sarò a contatto con compagne più esperte e spero di poter dare il massimo per la squadra. Ringrazio la società per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare quest’anno sportivo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.