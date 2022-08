L’Italia bipolare di Rimini che applaude sia Draghi che Meloni (ma fischia Letta) (Di giovedì 25 agosto 2022) L’applausometro del Meeting di Rimini, di solito, è poco attendibile, perché, lì, un po’ tutto è programmato, ma questa volta ci sembra davvero un piccolo specchio della strana Italia di questa campagna elettorale. Il primo giorno, zenit di applausi per Giorgia Meloni, oppositrice totale del governo Draghi, il secondo giorno 32 interruzioni per consenso al medesimo Mario Draghi. Quale è il nesso? Che senso ha coprire di ovazioni sia il governo che l’unica opposizione? L’uditorio, si badi bene, è lo stesso, basta guardare la platea. Un 10% di addetti ai lavori, giornalisti e codazzi, un 5% di frequentatori fissi del Meeting (famiglie che fanno le vacanze alla Fiera), e l’85% composto da volontari (sono migliaia) di CL, comandati in sala per tutti gli eventi in programma. Perché abbiamo la sensazione che questo sarebbe ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 agosto 2022) L’applausometro del Meeting di, di solito, è poco attendibile, perché, lì, un po’ tutto è programmato, ma questa volta ci sembra davvero un piccolo specchio della strana Italia di questa campagna elettorale. Il primo giorno, zenit di applausi per Giorgia, oppositrice totale del governo, il secondo giorno 32 interruzioni per consenso al medesimo Mario. Quale è il nesso? Che senso ha coprire di ovazioni sia il governo che l’unica opposizione? L’uditorio, si badi bene, è lo stesso, basta guardare la platea. Un 10% di addetti ai lavori, giornalisti e codazzi, un 5% di frequentatori fissi del Meeting (famiglie che fanno le vacanze alla Fiera), e l’85% composto da volontari (sono migliaia) di CL, comandati in sala per tutti gli eventi in programma. Perché abbiamo la sensazione che questo sarebbe ...

