Linda Cerruti sui commenti sessisti alla sua foto | «Sono schifata»

(Di giovedì 25 agosto 2022) «Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco vergognoso e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambedavvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare?». La nuotatrice artisticaha deciso di non far passare sotto silenzio quello che è accaduto online e ha condiviso su Instagram e Facebook la sua rabbia e delusione. Leggi anche › 10 film che tutti gli adolescenti dovrebbero vedere per capire il sessismo Lain una posa artistica In unapubblicata sui social ha mostrato con orgoglio le sue otto medaglie (sei argenti e due bronzi) conquistate ...

La foto ha suscitato l'attenzione di tanti e purtroppo non sono mancati i commenti di bassa lega e 'sessisti' che hanno costrettoa una presa di posizione molto chiara su Instagram : ' Come ogni anno, dopo mesi e mesi di sacrifici, è arrivata quella settimana in cui alzo la testa fuori dall'acqua e respiro Sia chiaro, ...L'atleta del sincro che ha sbancato gli Europei di nuoto a Roma aveva postato una foto nella tipica posizione della sua disciplina per festeggiare le 8 medaglie ... Linda Cerruti medaglia d'argento nel solo tecnico del sincronizzato Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma – sezione stampa – al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e – Comunicazione&Editoria srl Corso d’Italia, 38a 00198 Roma – C.F. 08252061000 ...Ci sono troppi commenti dello stesso tenore, non si tratta di casi isolati. Per questo Linda Cerruti ha scelto di non voltarsi dall’altra parte. «Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è ...