Linda Cerruti, sfogo dopo i commenti sessisti alla foto con le 8 medaglie europee: cosa ha scritto (Di giovedì 25 agosto 2022) Festa rovinata per Linda Cerruti . L' atleta plurimedagliata che agli Europei di nuoto ha conquistato otto medaglie , sei d'argento e due di bronzo, si è trovata a fare i conti sui social con una ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022) Festa rovinata per. L' atleta plurimedagliata che agli Europei di nuoto ha conquistato otto, sei d'argento e due di bronzo, si è trovata a fare i conti sui social con una ...

Corriere : Linda Cerruti, la rabbia per i commenti sessisti alla foto con le 8 medaglie europee - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: La rabbia di Linda Cerruti per i commenti sessisti e volgari alla foto in cui mostra le otto medaglie vinte agli Europ… - Denise45194871 : RT @Marty_Loca80: Linda Cerruti ha vinto ben otto medaglie agli Europei di nuoto ed ha voluto celebrare il suo straordinario successo con q… - NapoletanoFier1 : RT @fanpage: La regina del nuoto sincronizzato italiano si è sfogata pesantemente sui social dopo l'orda di commenti volgari e sessisti htt… - AlbertoEnricoA2 : RT @Marty_Loca80: Linda Cerruti ha vinto ben otto medaglie agli Europei di nuoto ed ha voluto celebrare il suo straordinario successo con q… -