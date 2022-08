(Di giovedì 25 agosto 2022) 1' DI LETTURA "Leggo della vertenza aperta a Siracusa per il licenziamento di 47 lavoratori, ai quali sono vicino ... IT Articoli Correlati L'ASSESSORE ALLA SALUTE

LiveSicilia : Licenziamenti a Villa Aurelia, Razza: “Mossa elettorale? Si convochi tavolo” - palermo24h : Villa Aurelia a Siracusa, Fials: stop ai 47 licenziamenti - NuovoSud : Villa Aurelia a Siracusa, Fials: stop ai 47 licenziamenti -

1' DI LETTURA "Leggo della vertenza aperta a Siracusa per il licenziamento di 47 lavoratori, ai quali sono vicino perché utilizzati con apparente spregiudicatezza come strumento umano per ottenere ...A rischio licenziamento 47 lavoratori della struttura sanitariaAurelia di Siracusa. Lo denuncia la Fials Sicilia che chiede un intervento urgente all'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, alla luce della procedura di licenziamento collettivo ...“Leggo della vertenza aperta a Siracusa per il licenziamento di 47 lavoratori, ai quali sono vicino perché utilizzati con apparente spregiudicatezza come strumento umano per ottenere dalla Regione la ...A rischio licenziamento 47 lavoratori della struttura sanitaria Villa Aurelia di Siracusa. La vicenda sta avendo questo epilogo a causa di contenziosi che negli anni hanno contrapposto la Struttura al ...