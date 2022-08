Letta: “Infanzia e disuguaglianze, troppi non sanno di cosa parlano” (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA – “La scuola al centro della campagna elettorale. Bene, siamo contenti, è quello che volevamo è uno dei temi fondamentali del futuro del Paese. Ma quanta confusione: scuole d’Infanzia, asili nido, tanti che parlano senza sapere bene di che cosa stanno parlando”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un video pubblicato su Twitter. “Mettiamo le cose in ordine: l’Ocse – ha spiegato – ci dice che le disuguaglianze cominciano fin da bambini. Le famiglie che per motivi economici non sono in grado di mandare i loro bambini o le loro bambine all’asilo o alla scuola d’Infanzia, purtroppo il destino di quei bambini e di quelle bambine è segnato da subito, le disuguaglianze aumentano”. “Ecco perché – ha proseguito il leader del Pd – la nostra proposta è asili ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA – “La scuola al centro della campagna elettorale. Bene, siamo contenti, è quello che volevamo è uno dei temi fondamentali del futuro del Paese. Ma quanta confusione: scuole d’, asili nido, tanti chesenza sapere bene di chestanno parlando”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, in un video pubblicato su Twitter. “Mettiamo le cose in ordine: l’Ocse – ha spiegato – ci dice che lecominciano fin da bambini. Le famiglie che per motivi economici non sono in grado di mandare i loro bambini o le loro bambine all’asilo o alla scuola d’, purtroppo il destino di quei bambini e di quelle bambine è segnato da subito, leaumentano”. “Ecco perché – ha proseguito il leader del Pd – la nostra proposta è asili ...

rtl1025 : ?? '#Letta chiede obbligo scolastico da 3 a 18 anni. Nulla di strano, ma: a. mancano posti in nidi e infanzia, da qu… - Lopinionista : Letta: 'Infanzia e disuguaglianze, troppi non sanno di cosa parlano' - No2Ch3 : RT @ProVitaFamiglia: La proposta del PD di rendere OBBLIGATORIA la scuola dell'infanzia 3-6 anni va letta insieme alla proposta di rendere… - geminiaquarius3 : RT @QLexPipiens: Il PD di Letta vuole rendere OBBLIGATORIA la scuola dell'infanzia (questi evidentemente stanno in fissa con gli 'obblighi'… - rococotanica : RT @fratotolo2: Letta fischiato al #MeetingdiRimini dopo aver detto: “Noi dobbiamo rendere obbligatoria la scuola d’infanzia” Alla sinistr… -