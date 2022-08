Lega Pro: accordo con Eleven Sports per distribuzione mondiale delle partite (Di giovedì 25 agosto 2022) “Dopo la sottoscrizione del contratto per la stagione 2021-2022 Lega Pro, proprietaria del canale Serie C Tv, e la distributrice generale Eleven Sports, hanno confermato alla società statunitense Mister C llc il mandato della distribuzione oltre i confini dell’Italia di tutte le oltre 1100 partite del campionato di Serie C, play off e play out compresi, nonché della Coppa Italia Serie C, così da raggiungere tutti gli appassionati della Serie C italiana ovunque siano nel mondo”. Lo fa sapere la Lega di Serie C con una nota. “La Lega Pro nella stagione 2022/23 vedrà scendere in campo club di città che con la loro storia, le loro bellezze artistiche, le loro tradizioni, rappresentano il cuore di una competizione densa di passione e tifo. Piazze storiche del calcio ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) “Dopo la sottoscrizione del contratto per la stagione 2021-2022Pro, proprietaria del canale Serie C Tv, e la distributrice generale, hanno confermato alla società statunitense Mister C llc il mandato dellaoltre i confini dell’Italia di tutte le oltre 1100del campionato di Serie C, play off e play out compresi, nonché della Coppa Italia Serie C, così da raggiungere tutti gli appassionati della Serie C italiana ovunque siano nel mondo”. Lo fa sapere ladi Serie C con una nota. “LaPro nella stagione 2022/23 vedrà scendere in campo club di città che con la loro storia, le loro bellezze artistiche, le loro tradizioni, rappresentano il cuore di una competizione densa di passione e tifo. Piazze storiche del calcio ...

