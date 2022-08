L’ecosistema Italia si basa sul parassitismo: il debito pubblico dipende proprio da questo (Di giovedì 25 agosto 2022) Tutte le mattine ascolto Prima Pagina, su Rai Radio 3. Questa settimana c’è un giornalista de Il Sole 24 Ore che ci informa che i giornalisti del Sole sono i migliori del mondo. Legge un articolo di Roberto D’Alimonte, nel suo campo il massimo esperto mondiale. Mi colpisce una sua affermazione: metà degli Italiani vive alle spalle dell’altra. Metà degli Italiani non paga le tasse. L’altra metà che le paga provvede ai servizi anche per chi non le paga, tipo l’istruzione, gli ospedali e tanto altro che si realizza con i soldi delle tasse. Tommaso Padoa Schioppa scrisse che le tasse sono una cosa bellissima, innescando l’ilarità generale. Ora, dato che in democrazia uno vale uno, è chiaro che l’elettorato di chi non paga le tasse è di riferimento per alcuni partiti. E infatti abbiamo chi propone la flat tax, i condoni fiscali, la rottamazione delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Tutte le mattine ascolto Prima Pagina, su Rai Radio 3. Questa settimana c’è un giornalista de Il Sole 24 Ore che ci informa che i giornalisti del Sole sono i migliori del mondo. Legge un articolo di Roberto D’Alimonte, nel suo campo il massimo esperto mondiale. Mi colpisce una sua affermazione: metà deglini vive alle spalle dell’altra. Metà deglini non paga le tasse. L’altra metà che le paga provvede ai servizi anche per chi non le paga, tipo l’istruzione, gli ospedali e tanto altro che si realizza con i soldi delle tasse. Tommaso Padoa Schioppa scrisse che le tasse sono una cosa bellissima, innescando l’ilarità generale. Ora, dato che in democrazia uno vale uno, è chiaro che l’elettorato di chi non paga le tasse è di riferimento per alcuni partiti. E infatti abbiamo chi propone la flat tax, i condoni fiscali, la rottamazione delle ...

