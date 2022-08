Leclerc “Mondiale? Difficile ma ci credo ancora”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) SPA (BELGIO) (ITALPRESS) – "Guarderemo una gara alla volta, sfrutteremo al massimo ogni opportunità davanti a noi.al, sarà molto, ma ci crederò fino alla fine. Dobbiamo vincere ogni gara da qui in poi, farò del mio meglio. Spa? E' una pista speciale per me, ho ottenuto qui il mio primo successo in condizioni strane. Si tratta di un tracciato dove mi è sempre piaciuto guidare". Lo ha detto Charles, pilota della Ferrari, nella conferenza stampa del Gran Premio del Belgio di Formula 1 in programma nel weekend. "Avevo bisogno di ricaricare le batterie. Ho accumulato tante emozioni che mi hanno portato un pò di stanchezza, sono stato felice di andare in vacanza. Ho passato del tempo con la mia famiglia e i miei amici", ha aggiunto il monegasco.