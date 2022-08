Le sanzioni (per ora) fanno male alla Germania quanto alla Russia. E cala il sostegno dei tedeschi alle azioni contro Mosca (Di giovedì 25 agosto 2022) La guerra si deciderà forse più nelle piazze di Germania che sui campi di battaglia dell’Ucraina. Per una serie di ragioni il paese sembra essere il più esposto alle ricadute economiche del conflitto e delle sanzioni. Berlino è molto dipendente dalle forniture di Mosca, su cui ha impostato le politiche energetiche degli ultimi decenni e che vanno ora, forse, tutte ripensate. La Germania è il primo partner commerciale europeo della Russia. E lo è della Cina che, seppur indirettamente, non è immune dalle ricadute delle nuove barriere commerciali. Tanto che lo scorso maggio la bilancia commerciale tedesca è finita in disavanzo per la prima volta da 30 anni. L’Europa si sta dimostrando più dipendente dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) La guerra si deciderà forse più nelle piazze diche sui campi di battaglia dell’Ucraina. Per una serie di ragioni il paese sembra essere il più espostoricadute economiche del conflitto e delle. Berlino è molto dipendente dforniture di, su cui ha impostato le politiche energetiche degli ultimi decenni e che vanno ora, forse, tutte ripensate. Laè il primo partner commerciale europeo della. E lo è della Cina che, seppur indirettamente, non è immune dricadute delle nuove barriere commerciali. Tanto che lo scorso maggio la bilancia commerciale tedesca è finita in disavanzo per la prima volta da 30 anni. L’Europa si sta dimostrando più dipendente d...

