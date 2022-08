Le manifestazioni dei Rohingya a 5 anni dalle violenze in Myanmar

(Di giovedì 25 agosto 2022) Centinaia di rifugiatihanno manifestato nei campi in Banlgadesh in cui vivono dain condizioni disperate per ricordare il quintoversario della loro fuga dalla offensiva militare in ...

Oggi ci sono quasi un milione di Rohingya, metà dei quali sotto i 18 anni, che vivono in baracche in vari campi nel sud - est del Bangladesh fra strade di fango e in balia delle piogge monsoniche. Milano, 25 ago. (askanews) - Centinaia di rifugiati rohingya hanno manifestato nei campi in Banlgadesh in cui vivono da anni in condizioni disperate per ricordare il quinto anniversario della loro fuga dalla offensiva militare in Myanmar.