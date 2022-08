Il Secolo XIX

Abbonati per leggere ancheSuccessivamente l'artistaTricoli ringrazia l'amministrazione comunale, ma soprattutto l'... Dichiara inoltre che i vecchi tessuti sono la materia prima delle sue, e la sua arte è ... Le creazioni di Melina Riccio sono esposte al museo Pompidou di Parigi Tra Giorgio De Chirico e Andy Warhol, un’intera parete raccoglie alcune delle sue creazioni, selezionate tra quelle che un genovese qualsiasi può apprezzare passeggiando per le vie della città ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...