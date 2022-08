Lavoro nel Mezzogiorno: contratti brevi e salari bassi, serve la decontribuzione (Di giovedì 25 agosto 2022) Salvare la decontribuzione Sud rendendola strutturale. E rafforzare tutti gli incentivi e sgravi che agevolano l?occupazione, almeno potenziale, di giovani e donne nel Mezzogiorno.... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 agosto 2022) Salvare laSud rendendola strutturale. E rafforzare tutti gli incentivi e sgravi che agevolano l?occupazione, almeno potenziale, di giovani e donne nel....

pdnetwork : La destra non dedica una parola nel suo programma al contrasto all’evasione fiscale, ne dedica molte alla #FlatTax… - Mov5Stelle : Tra le varie novità che abbiamo introdotto nel nostro programma troverete anche la proposta di sperimentazione dell… - Mov5Stelle : ?Salario minimo. ?Contrasto del precariato. ?Stop a stage e tirocini gratuiti ?Stabilizzazione di ‘Decontribuzion… - lautarismo1981 : RT @pdnetwork: La destra non dedica una parola nel suo programma al contrasto all’evasione fiscale, ne dedica molte alla #FlatTax per abbas… - Stefi2094841533 : RT @Sydwerehere: Berlusconi: “Grazie al grande lavoro svolto da me e da Tajani nel Ppe l’Italia ha potuto beneficiare delle risorse del Pnr… -