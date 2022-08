L’auto elettrica diventa low cost: costa appena 10mila euro (Di giovedì 25 agosto 2022) Nissan e Mitsubishi Motors (alleate di Renault), due tra i maggiori produttori di automobili al mondo, hanno recentemente presentato due nuovi modelli 100% elettrici nel segmento delle kei cars. Le kei cars sono auto piccole e molto popolari in Giappone, che rappresentano circa il 40% del mercato automobilistico nipponico. I due nuovi modelli, chiamati Sakura e eKXEv, sono stati progettati su una singola piattaforma e condividono molte caratteristiche, ma hanno un design diverso. I prezzi dei due modelli sono stimati intorno ai 10.000 euro. I nuovi modelli di Nissan e Mitsubishi Motors offrono un’ottima opportunità per chi vuole guidare un’auto a zero emissioni in Giappone, grazie alle agevolazioni fiscali previste per questo tipo di veicoli. Le kei cars sono infatti auto molto piccole, che non superano i 3,4 metri di lunghezza e 1,48 metri di larghezza. Queste nuove ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 agosto 2022) Nissan e Mitsubishi Motors (alleate di Renault), due tra i maggiori produttori di automobili al mondo, hanno recentemente presentato due nuovi modelli 100% elettrici nel segmento delle kei cars. Le kei cars sono auto piccole e molto popolari in Giappone, che rappresentano circa il 40% del mercato automobilistico nipponico. I due nuovi modelli, chiamati Sakura e eKXEv, sono stati progettati su una singola piattaforma e condividono molte caratteristiche, ma hanno un design diverso. I prezzi dei due modelli sono stimati intorno ai 10.000. I nuovi modelli di Nissan e Mitsubishi Motors offrono un’ottima opportunità per chi vuole guidare un’auto a zero emissioni in Giappone, grazie alle agevolazioni fiscali previste per questo tipo di veicoli. Le kei cars sono infatti auto molto piccole, che non superano i 3,4 metri di lunghezza e 1,48 metri di larghezza. Queste nuove ...

