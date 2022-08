L’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è già al capolinea (Di giovedì 25 agosto 2022) L’amore tra Michelle Hunziker e il chirurgo sardo Giovanni Angiolini è già al capolinea? Secondo un’esclusiva del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 24 agosto, la loro relazione, sì, è già finita. Dopo aver dimenticato l’ex marito Tomaso Trussardi, la showgirl ha passato un’estate infuocata con l’ex concorrente del “Grande Fratello”. “Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti”, aveva dichiarato al settimanale Mondadori. Ora, dopo il primo bacio in Sardegna a marzo, l’incontro in un hotel di Milano e la fuga d’amore a Parigi, la Hunziker però sembrerebbe aver nuovamente voltato pagina. Fonti vicine a Michelle Hunziker, che si è separata da poco tempo da Tomaso Trussardi (dopo 11 anni insieme e due figli, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 25 agosto 2022)trae il chirurgo sardoè già al? Secondo un’esclusiva del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 24 agosto, la loro relazione, sì, è già finita. Dopo aver dimenticato l’ex marito Tomaso Trussardi, la showgirl ha passato un’estate infuocata con l’ex concorrente del “Grande Fratello”. “Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti”, aveva dichiarato al settimanale Mondadori. Ora, dopo il primo bacio in Sardegna a marzo, l’incontro in un hotel di Milano e la fuga d’amore a Parigi, laperò sembrerebbe aver nuovamente voltato pagina. Fonti vicine a, che si è separata da poco tempo da Tomaso Trussardi (dopo 11 anni insieme e due figli, ...

