L’altro choc energetico che preoccupa: la “bomba” dell’elettricità (Di giovedì 25 agosto 2022) La corsa dei prezzi del gas giunti a livelli record in tutta Europa e in mercati critici come l’Italia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha contribuito a generare un’altra crisi strutturale nel mercato dell’energia elettrica, in cui le distorsioni sono arrivate a livelli ancora più preoccupanti. Parliamo di un vero rompicapo economico, una minaccia potenzialmente ancora maggiore InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 25 agosto 2022) La corsa dei prezzi del gas giunti a livelli record in tutta Europa e in mercati critici come l’Italia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha contribuito a generare un’altra crisi strutturale nel mercato dell’energia elettrica, in cui le distorsioni sono arrivate a livelli ancora piùnti. Parliamo di un vero rompicapo economico, una minaccia potenzialmente ancora maggiore InsideOver.

DrApocalypse : dalle parole di Mourinho si capisce che l'infortunio alla spalla di #Zaniolo è tutt'altro che leggero. Rivedere anc… - svirgola2 : @sirmacs Choc (quindi si legge cioc, giusto?) a cioccadimorto, tra l'altro ha un suono che non più a smettere: il ciocaciocca.. Scus?? - RI_news3 : Altro sondaggio choc per Letta: il Cdx stacca di 15 punti l’accozzaglia rossa. Crolla il PD, salgono Lega, FdI e M5… - Jo_fer7 : @SaverioDiGiulio @MatteoRedaelli8 @ScaltritiLab L'argomento in oggetto è uno studio choc pubblicato su un giornale.… - SimoneSecci1 : @szampa56 @EnricoLetta Ancora oggi gli viene rinfacciato di aver governato con gli eletti “di Bersani”, (dopo le pa… -