L'allarme del Financial Times: «Roma nel mirino dei fondi speculativi, record di scommesse contro il debito pubblico italiano»

I fondi speculativi internazionali (hedge fund) stanno facendo la più grande scommessa contro il debito pubblico italiano dal 2008, anno della grande crisi finanziaria. Ad affermarlo è il Financial Times, che in un articolo di oggi 25 agosto spiega come la causa risieda nelle crescenti preoccupazioni per turbolenze politiche e la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di gas russo. «Mentre il Paese deve far fronte a crescenti venti economici contrari, causati dall'aumento dei prezzi del gas naturale europeo provocato dai tagli alle forniture della Russia e da un clima politico teso con le elezioni che incombono a settembre», scrive il Financial Times, il valore totale delle obbligazioni italiane per scommettere su ...

