Lady Diana, la verità sul drammatico incidente: nessuno lo ha mai saputo (Di giovedì 25 agosto 2022) Diana Spencer, principessa di Galles, conosciuta anche come Lady D è stata dal 1981 al 1996 consorte di Carlo, principe del Galles, erede al trono del Regno Unito. Con lui ebbe due figli: William (1982) ed Harry (1984). La donna è morta in un tragico incidente verificatori a Parigi il 31 agosto 1997. Le cause dell’incidente non furono mai del tutto chiarite, tanto che per molto tempo si è parlato di complotti e verità nascoste. Ora dal quel tragico giorno sono passati ben 25 anni e ora, in esclusiva per il settimanale Oggi, il medico che la soccorse quella notte ha raccontato i primi concitati minuti nel tunnel de l’Alma, a Parigi, quando la Principessa respirava ancora.



In esclusiva per il settimanale Oggi, il medico che soccorse per primo la Lady Diana, ... Leggi su tvzap (Di giovedì 25 agosto 2022)Spencer, principessa di Galles, conosciuta anche comeD è stata dal 1981 al 1996 consorte di Carlo, principe del Galles, erede al trono del Regno Unito. Con lui ebbe due figli: William (1982) ed Harry (1984). La donna è morta in un tragicoverificatori a Parigi il 31 agosto 1997. Le cause dell’non furono mai del tutto chiarite, tanto che per molto tempo si è parlato di complotti enascoste. Ora dal quel tragico giorno sono passati ben 25 anni e ora, in esclusiva per il settimanale Oggi, il medico che la soccorse quella notte ha raccontato i primi concitati minuti nel tunnel de l’Alma, a Parigi, quando la Principessa respirava ancora.In esclusiva per il settimanale Oggi, il medico che soccorse per primo la, ...

vincenzo_tolve : - VanityFairIt : Con questa Ford Escort Lady Diana girava tra le strade di Londra. E ora potrebbe essere vostra - Alessia08876843 : RT @scetticosutodo: 'Se mi avesse amato, l'avrebbe capito e si sarebbe preoccupato per me' Lady Diana ???? Queste parole così sofferte rivel… - Alessia08876843 : RT @scetticosutodo: Agosto 1997 Lady Diana visita un cimitero Bosniaco e abbraccia una madre che ha perso il figlio. 'Diana non parlava bos… - Alessia08876843 : RT @LadyGFinoallafi: Credo che la più grande malattia di cui soffre oggi il mondo è la mancanza d'amore. Lady Diana Spencer https://t.co… -

Bambina di 18 mesi rimane incastrata in una fontana. Ore di paura per i genitori Treviso choc, mamma 'insegna' alla figlia 12enne a fare sesso con il suo compagno Lady Diana, documentario rivela un elemento inedito: 'La principessa sapeva che qualcuno si sarebbe sbarazzato di lei'... All'asta la macchina di Lady Diana Un mese prima che Carlo e Diana si sposassero nell estate del 1981, il principe Carlo fece a Lady Diana Spencer un regalo di fidanzamento. No, non gioielli; era una berlina Ford Escort . L auto aveva quattro porte e 79 cavalli, niente di eclatante: in un era di austerità, il dono di Carlo ... Rai Cultura Lady D, a 25 anni dalla scomparsa nuove rivelazioni, documentari, serie tv e film Il 31 agosto del 1997 il tragico incidente a Parigi nel quale la principessa perse la vita insieme a Dodi Al-Fayed. Tanti gli omaggi di trasmissioni e ... Lady Diana, la rivelazione shock: “Sapeva che sarebbe stata uccisa” anni dalla sua morte, esce un documentario su Lady Diana Spencer e sulla sua morte, che ancora oggi genera moltissimi dubbi. Sono passati ben 25 anni dalla inaspettata e tragica morte di Diana Spencer ... Treviso choc, mamma 'insegna' alla figlia 12enne a fare sesso con il suo compagno, documentario rivela un elemento inedito: 'La principessa sapeva che qualcuno si sarebbe sbarazzato di lei'...Un mese prima che Carlo esi sposassero nell estate del 1981, il principe Carlo fece aSpencer un regalo di fidanzamento. No, non gioielli; era una berlina Ford Escort . L auto aveva quattro porte e 79 cavalli, niente di eclatante: in un era di austerità, il dono di Carlo ... "D.Time. Il tempo di Lady D." Il 31 agosto del 1997 il tragico incidente a Parigi nel quale la principessa perse la vita insieme a Dodi Al-Fayed. Tanti gli omaggi di trasmissioni e ...anni dalla sua morte, esce un documentario su Lady Diana Spencer e sulla sua morte, che ancora oggi genera moltissimi dubbi. Sono passati ben 25 anni dalla inaspettata e tragica morte di Diana Spencer ...